В Прикамье будут судить организаторов незаконной миграции

По данным следствия, с 2021 по 2024 год сотрудники международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов (РУДН), а также индивидуальные предприниматели организовали устойчивое преступное сообщество, в состав которого вошли семнадцать человек. Соучастники за денежное вознаграждение проводили прием экзаменов у иностранцев на знание русского языка и истории России, обеспечивая при этом положительный результат итогового тестирования. Это позволяло мигрантам получать патент, вид на жительство, разрешение на временное проживание и гражданство России. В общей сложности фигуранты легализовали пребывание на территории России 500 иностранных граждан.