Плановые работы в Нижнем Новгороде 1 июля: где временно отключат свет и горячую воду

Электроснабжение будет приостановлено на проспекте Ленина в домах 51/2, 49/2, 49/1 и 49 с 09:00 до 17:00. Горячее водоснабжение отключат на улице Маршала Голованова в домах 71 и 73 с 09:30 до 13:30. Также горячая вода временно отсутствует в детском саду № 184 и в школе № 118 на улице Народной — с 08:00 до 16:00.