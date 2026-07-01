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Плановые работы в Нижнем Новгороде 1 июля: где временно отключат свет и горячую воду

Отключения произойдут в домах на трех улицах.

Источник: Время

Управление ГОЧС Нижнего Новгорода сообщает о плановых отключениях коммунальных услуг 1 июля 2026 года, в четверг, в связи с профилактическими работами.

Электроснабжение будет приостановлено на проспекте Ленина в домах 51/2, 49/2, 49/1 и 49 с 09:00 до 17:00. Горячее водоснабжение отключат на улице Маршала Голованова в домах 71 и 73 с 09:30 до 13:30. Также горячая вода временно отсутствует в детском саду № 184 и в школе № 118 на улице Народной — с 08:00 до 16:00.

Городские службы просят жителей заранее подготовиться и учитывать временные ограничения.