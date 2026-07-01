Найден безопасный способ добычи трудноизвлекаемой нефти

При добыче ПАВ снижают натяжение между нефтью и водой, позволяя воде лучше «отмывать» нефть. Однако подобрать подходящий ПАВ непросто: его эффективность зависит от свойств породы, пластовой воды, температуры и других условий. Кроме того, важно, чтобы вещество было нетоксичным и разлагалось в природе, иначе его остатки могут навредить почве и растениям.