Найден безопасный способ добычи трудноизвлекаемой нефти

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали экологически безопасные наномодифицированные поверхностно-активные вещества, которые лучше вытесняют нефть из пласта, чем вода. Новая технология позволяет повысить нефтеотдачу сложных месторождений без вреда для экологии и может применяться в условиях хрупких арктических экосистем, сообщили ТАСС в Минобрнауки.
Проблема повышения нефтеотдачи сегодня остро стоит во всем мире — легкая и доступная нефть заканчивается, приходится добывать остатки из сложных пластов. Однако традиционные методы часто дороги, малоэффективны, а главное — могут повредить пласт и навредить экологии, что особенно опасно для хрупкой природы Арктики.
«Ученые СФУ изучили эффективность применения наномодифицированных “зеленых” поверхностно-активных веществ (ПАВ) для повышения нефтеотдачи на месторождениях Восточной Сибири. Выяснилось, что наномодифицированные растворы рассмотренных ПАВ лучше справляются с задачей вытеснения нефти, чем вода. При этом использованная композиция экологически безопасна — имеет в основе биоразлагаемые поверхностно-активные вещества и наночастицы оксида кремния — соединения, применяющегося в медицине, пищевой промышленности, производстве стекла», — сказано в сообщении.
При добыче ПАВ снижают натяжение между нефтью и водой, позволяя воде лучше «отмывать» нефть. Однако подобрать подходящий ПАВ непросто: его эффективность зависит от свойств породы, пластовой воды, температуры и других условий. Кроме того, важно, чтобы вещество было нетоксичным и разлагалось в природе, иначе его остатки могут навредить почве и растениям.
Ученые СФУ сравнили вытеснение нефти из породы разными составами. Пластовая вода без добавок уступает растворам ПАВ, а лучшие результаты дают композиции с наночастицами.
В Минобрнауки отметили, что проделанная работа вносит вклад в развитие ресурсосберегающих технологий нефтедобычи в Восточной Сибири. Использование экологически безопасных реагентов позволяет минимизировать техногенную нагрузку на окружающую среду и значительно повысить эффективность разработки нефтегазоконденсатных месторождений.