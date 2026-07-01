В Башкирии на лечение людей в 2025 году потратили более 97,4 млрд рублей.

Опубликован закон об исполнении бюджета республиканского фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год. Как следует из документа, в целом бюджет территориального фонда ОМС исполнен в объёме 98,4 млрд руб. Основную сумму доходов (90,33 млрд) составили страховые взносы (работодатели отчисляют в Фонд 5,1% от зарплаты работающих, а за неработающих платит региональный бюджет). Кроме того, федеральный бюджет направляет в территориальные фонды средства на выплаты врачам и медсёстрам. Ещё один пункт пополнения, пусть и небольшой, — штрафы за неисполнение обязательств перед фондом.