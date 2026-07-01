«Открытый микрофон, оркестр и дискуссии»: организаторы опубликовали программу книжной ярмарки на острове Канта

В выходные в Калининграде пройдёт книжная ярмарка. Литературный фестиваль проведут с 3 по 5 июля на острове Канта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе маркетинга регионального союза писателей.
Для гостей и жителей города организуют концерты, кинопоказы, книжную выставку, лекции и мастер-классы. В рамках фестиваля «Книжный остров» также проведут встречи с писателями, дискуссии и открытый поэтический микрофон.
На острове Канта обустроят несколько зон. Среди них — территория для поэтических чтений, основная сцена, ярмарка и место для фотографий.
Программа книжной ярмарки.
3 июля.
Сцена «Культурное место».
13:00−13:30 — торжественное открытие ярмарки; 13:30−14:00 — торжественное перерезание ленты; 14:00−14:30 — музыкальное выступление ансамбля «Соль»; 14:30−15:00 — проекты Союза писателей России Калининградской области; 15:00−17:30 — творческие встречи с членами Союза писателей и поэтами; 17:30−18:30 — литературное шоу «Книжные друзья»; 20:00−21:00 — выступление камерного оркестра.
Сцена «Писатели России».
14:00−14:30 — творческая встреча с членом Союза писетелей Таисией Богдан-Журихиной; 14:30−15:00 — презентация издательства «Живём»; 15:00−15:30 — выступление Ирэны Черновой и «Поющего таксиста»; 15:30−16:00 — презентация издательства «Алетейя» из Санкт-Петербурга; 16:00−16:30 — творческая встреча с историком, археологом, профессором Владимиром Кулаковым; 16:30−17:00 — музыкальное выступление от союза калининградских бардов; 17:00−18:00 — презентация журнала «Балтика».
Шатёр мастеров.
14:00−18:00 — выставки, творческие встречи, мастер-классы и квесты от Научной библиотеки.
4 июля.
Сцена «Культурное место».
13:00−13:30 — музыкальное выступление ансамбля «Янтарики» от школы Шопена; 13:30−14:00 — презентация литературных конкурсов и журналов. Лекция «Как войти в лонг-лист?» от поэта Анастасии Кашпаровой; 14:00−14:30 — презентация литературного фестиваля «Капитан Грей» от Ильи Виноградова; 14:30−15:30 — музыкальное выступление от Анны Медведевой; 15:30−18:00 — творческие встречи с поэтами и писателями; 18:30−18:30 — музыкальное выступление Калисты Сорокиной; 18:30−20:00 — кинопоказ и обсуждение фильма «Общество мёртвых поэтов».
Сцена «Писатели России».
12:30−13:30 — выступление поэтического сообщества «Просто поэты»; 13:30−15:30 — творческие встречи с поэтами, писателями; 15:30−16:00 — презентация издательства Калининградского областного историко-художественного музея№ 16:10−16:30 — мастер-класс по сценической речи от актёра Владислава Буслаева; 16:30−17:00 — презентация издательства «Зебра Е»; 17:00−17:30 — музыкальное выступление Екатерины Кожевниковой-Юдиной; 17:30−18:00 — презентация литературно-художественного фотоальбома «Контексты»; 18:00−19:00 — открытый микрофон; 19:00−20:00 — культурная дискуссия на поляне.
Шатёр мастеров.
13:00−15:00 — краеведческая игра, мастер-класс по созданию авторской куколки-макраме; 14:00−18:00 — литературная игра для детей; 15:00−18:00 — настольная игра на знание истории края; 13:00−18:00 — зона для обмена книгами.
5 июля.
Сцена «Культурное место».
12:00−13:00 — творчество членов Калининградского отделения Союза писателей; 13:00−13:30 — музыкальное выступление; 13:30−17:00 — творческие встречи с поэтами, писателями и музыкантами, чтение стихов; 17:00−17:30 — подведение итогов розыгрыша; 17:30−18:00 — торжественное закрытие ярмарки; 18:00−19:00 — музыкальная программа.
Сцена «Писатели России».
12:30−15:00 — творческие встречи с поэтами, писателями, презентации издательств; 15:00−16:00 — дискуссия «Образ Калининграда в современной детской и подростковой литературе»; 16:00−17:00 — презентация журнала «Мурр+»; 17:00−17:30 — презентация издательства «Аквилегия-М»; 17:30−18:30 — диалог о современной книге и литературном процессе; 19:00−20:00 — панельная дискуссия о будущем литературе.
Шатёр мастеров.
13:00−18:00 — работа фотозон и проведение творческих активностей от библиотеки имени Маяковского.
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