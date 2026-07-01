Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карантин по бешенству введен в Красноярске с 30 июня

Рассказываем, где действуют ограничительные меры.

Источник: Комсомольская правда

Карантин по бешенству с 30 июня ввели в Красноярске. Соответствующий указ Губернатора опубликован на официальном портале края. «КП» — Красноярск рассказывает, где и когда будут работать ограничительные меры.

Итак, карантин введен с 30 июня до 24 августа 2026 года включительно. Он действует на улице Тотмина, 3 в Красноярске, а также на прилегающей территории (в радиусе 500 метров).

Там запрещено ввозить и вывозить больных восприимчивых животных; проводить выставки и ярмарки; отлавливать для зоопарков и т.п.

Напомним, бешенство — острая инфекционная болезнь теплокровных животных и человека, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Лечение болезни не проводится, информируют в госветслужбе Красноярска.