Карантин по бешенству введен в Красноярске с 30 июня

Карантин по бешенству с 30 июня ввели в Красноярске. Соответствующий указ Губернатора опубликован на официальном портале края. «КП» — Красноярск рассказывает, где и когда будут работать ограничительные меры.
Итак, карантин введен с 30 июня до 24 августа 2026 года включительно. Он действует на улице Тотмина, 3 в Красноярске, а также на прилегающей территории (в радиусе 500 метров).
Там запрещено ввозить и вывозить больных восприимчивых животных; проводить выставки и ярмарки; отлавливать для зоопарков и т.п.
Напомним, бешенство — острая инфекционная болезнь теплокровных животных и человека, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Лечение болезни не проводится, информируют в госветслужбе Красноярска.