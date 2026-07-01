Старый континент оказался не готов к аномально высоким температурам

Между тем синоптики предупредили о сохранении аномальной жары в Сибири. Там уже почти месяц стоит жара под 30 градусов и выше. И ни капли дождя. За месяц продолжающегося пекла исчезла прохлада даже из метрополитена. До 33−34 градусов обещают сибирякам и на этой неделе. Так, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай местами сохранится солнечная и аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов Цельсия и выше, а также высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожароопасность.