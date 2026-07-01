Старый континент оказался не готов к аномально высоким температурам

Европу в конце июня накрыла аномальная жара. В борьбе с высокими температурами власти ряда стран пошли на различные ухищрения, чтобы защитить здоровье и жизни людей.
Для снижения нагрузки на людей и инфраструктуру было рекомендовано временно перевести сотрудников на удаленную работу, по возможности сократить рабочий день. В ряде регионов Италии курьерам, строителям и сельхозработникам даже запретили работать в самые жаркие часы. Кроме того, активизировались просветительские кампании, в ходе которых людей призывают меньше выходить на улицу, держаться в тени, избегать нагрузок, больше пить воду.
Берлин, 27 июня. К торжественным нарядам зонтик обязателен. Фото: GettyImages.
Из-за жары в Европе были закрыты многие общественные пространства, музеи, зоопарки. Однако в Германии, наоборот, в эти дни зазывают людей в библиотеки, музеи, церкви — туда, где можно укрыться от палящего солнца. В Берлине, Гамбурге и Кельне власти опубликовали карты, где отмечены такие «климатические убежища». Отмечены там и парки, где деревья создают густую тень. Аналогичные карты были созданы в Венгрии, на специальном сайте перечислено более двух тысяч таких помещений по всей стране.
1300 и более случаев «избыточной смертности», связанных с экстремальной жарой, зарегистрировано в Европе с 21 июня.
Париж, 25 июня 2026 года. В центре города термометр перевалил за 46-градусную отметку. Фото: REUTERS.
В некоторых случаях на помощь страдающим от жары приходят стражи порядка. Полиция Берлина начала использовать водометную технику, предназначенную для разгона демонстраций, для распыления воды на улицах города. Машины устроили душ на наиболее оживленных участках в центре города. Жители столицы ФРГ были обрадованы таким решением.
Во многих городах Европы можно найти фонтанчики с питьевой водой. А где их нет, власти раздают воду в бутылках. Так поступили, например, власти Будапешта. Кроме того, в ряде городов Европы в пешеходных зонах были установлены распылители воды.
Только во Франции скончалось более тысячи человек. На этом фоне власти Парижа разрешили купаться в канале Сен-Мартен, хотя обычно это запрещено. Были открыты специальные зоны для купания, оборудованные спасательными постами. В то же время на набережной Сены запретили продажу алкоголя. В магазинах были замечены очереди за кондиционерами и вентиляторами, доходило и до рукоприкладства.
В городе Шамбре-ле-Тур покупатели устроили массовую драку за последние остававшиеся в наличии охлаждающие устройства. А вот удастся ли эти кондиционеры установить у себя дома, еще неизвестно. Во Франции часто требуется для этого специальное разрешение. Штрафы за нарушение могут достигать 300 тысяч евро.
А как у нас.
Жара идет и на Москву. Уже сегодня, по данным Гидрометцентра России, столбик термометра должен подняться до 31 градуса и выше. Как отмечают эксперты, в столицу идет тот же субтропический воздух, что устроил невероятное пекло в Европе.
В Москву идет тот же субтропический воздух, что устроил пекло в Европе. Фото: Сергей Михеев/ РГ.
Но первым делом европейская жара добралась до Калининградской области, побив температурный максимум. В отдельных районах в минувшие выходные фиксировали до плюс 37 градусов в тени. Это привело к небольшому инфраструктурному коллапсу. На отдельных улицах Калининграда наступал блэкаут. На перебои с электроснабжением и скачки напряжения также жаловались в муниципалитетах.
Таксисты подняли цену до морского побережья вдвое. На пляжах яблоку негде упасть. Вода в Балтийском море прогрелась до 20 градусов. Жителей пытались обезопасить от палящего зноя. Так, например, на площадке празднования Дня молодежи установили душ с прохладной водой. Сейчас жара постепенно отступает.
Между тем синоптики предупредили о сохранении аномальной жары в Сибири. Там уже почти месяц стоит жара под 30 градусов и выше. И ни капли дождя. За месяц продолжающегося пекла исчезла прохлада даже из метрополитена. До 33−34 градусов обещают сибирякам и на этой неделе. Так, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай местами сохранится солнечная и аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов Цельсия и выше, а также высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожароопасность.
Помимо этого возможны сильные дожди и ливни, грозы, крупный град. Но осадки для сибиряков, скорее, будут долгожданными. Жаркую погоду в Запсибгидромете связывают с «выносом прогретого воздуха субтропического происхождения из центральных районов Средней Азии».
В Институте мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН заметили, что июнь выделяется температурными аномалиями. Здесь помимо локальных факторов указали на глобальные климатические механизмы — изменение температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.
Подготовили Денис Гонтарь, Наталья Решетникова, Елена Мационг.