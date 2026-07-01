Создан новый материал для 3D-печати и создания элементов радиоэлектроники

ТОМСК, 1 июля. /ТАСС/. Ученые РФ разработали новый материал для 3D-печати, который позволит создавать функциональные элементы для радиоэлектроники — фильтры, антенны и сенсоры. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
«Радиофизики Томского государственного университета (ТГУ) разработали магнитный композитный материал для 3D-печати. Они создали пластиковые нити (филаменты) с добавлением порошка гексаферрита и изучили их свойства — механические, магнитные и электромагнитные на крайне высоких частотах. Оказалось, что феррит в составе материала работает как узкополосный фильтр: он избирательно поглощает электромагнитное излучение на частоте около 49 ГГц. Это свойство можно использовать в различных радиоэлектронных системах», — сказано в сообщении.
Команда ученых ТГУ уже более пяти лет занимается модификацией материалов для 3D-печати, чтобы наделить их особыми электромагнитными свойствами. Идея заключается в том, чтобы с помощью обычных бытовых и промышленных 3D-принтеров изготавливать не только декоративные изделия, но и работающие элементы радиоэлектроники — например, фильтры, сенсоры и антенны. Это позволит значительно расширить возможности современных FDM-принтеров и создать новый класс пластиковых нитей (филаментов) с уникальными электрофизическими характеристиками.
«Ферритовый порошок работает как узкополосный фильтр: он избирательно поглощает электромагнитное излучение на частоте около 49 ГГц. Мы доказали, что это свойство сохраняется в 3D-печатных изделиях, и чем выше концентрация гексаферрита, тем сильнее этот эффект», — отметил доцент кафедры радиоэлектроники РФФ ТГУ Александр Бадьин.
В ближайших планах ученых — исследование гибких композитов и сотрудничество с химиками для расширения ассортимента материалов. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Journal of Magnetic Materials (Q2). Исследование поддержано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.