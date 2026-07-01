Создан новый материал для 3D-печати и создания элементов радиоэлектроники

Команда ученых ТГУ уже более пяти лет занимается модификацией материалов для 3D-печати, чтобы наделить их особыми электромагнитными свойствами. Идея заключается в том, чтобы с помощью обычных бытовых и промышленных 3D-принтеров изготавливать не только декоративные изделия, но и работающие элементы радиоэлектроники — например, фильтры, сенсоры и антенны. Это позволит значительно расширить возможности современных FDM-принтеров и создать новый класс пластиковых нитей (филаментов) с уникальными электрофизическими характеристиками.