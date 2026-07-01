В Хабаровске изменят перекрёсток у судостроительного завода

Работы на участке будут выполняться поэтапно. Как уточняется, до 10 июля пройдут подготовительные демонтажные мероприятия. С 1 июля по 31 августа запланированы ремонт проезжей части и обустройство системы водоотведения, а также установка бордюров и укладка тротуаров.