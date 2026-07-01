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В Хабаровске изменят перекрёсток у судостроительного завода

Жители просили переход и удобный проезд — власти заявили о поэтапных работах до конца лета.

В Хабаровске планируют изменить организацию движения и благоустроить территорию на пересечении улиц Павла Морозова и Суворова, сообщает мэрия Хабаровска.

«Ещё одна улица, о которой сообщали мне жители, в том числе в социальных сетях, — это перекрёсток Павла Морозова и Суворова», — отметил мэр города Сергей Кравчук.

По его словам, несмотря на наличие виадука, горожане неоднократно обращались с просьбой организовать возможность пересечения проезжей части, а сотрудники судостроительного завода — обеспечить безопасный пешеходный переход и удобный заезд на территорию предприятия.

«Поручил принять необходимые меры», — подчеркнул мэр.

Работы на участке будут выполняться поэтапно. Как уточняется, до 10 июля пройдут подготовительные демонтажные мероприятия. С 1 июля по 31 августа запланированы ремонт проезжей части и обустройство системы водоотведения, а также установка бордюров и укладка тротуаров.

Отдельно в этот период начнётся подготовка площадок под новые автобусные остановки на улицах Суворова и Павла Морозова. На остановке «Судостроительный завод» появятся два новых павильона.

«Планируемое обустройство на пересечении улиц Павла Морозова и Суворова сделает передвижение по микрорайону комфортнее и доступнее», — добавил Сергей Кравчук.