Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 29 градусов и без осадков ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северный один-шесть метров в секунду», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице прогнозируется плюс 26 — плюс 29 градусов, это на четыре-пять градусов выше климатической нормы.
«Показания барометров стабильные и составят 748 миллиметров ртутного столба», — подчеркнул он.