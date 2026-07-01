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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Тишковец: температура до +29 градусов и без осадков ожидается в Москве в среду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 29 градусов и без осадков ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северный один-шесть метров в секунду», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что температура воздуха в столице прогнозируется плюс 26 — плюс 29 градусов, это на четыре-пять градусов выше климатической нормы.

«Показания барометров стабильные и составят 748 миллиметров ртутного столба», — подчеркнул он.