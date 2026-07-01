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«Яндекс Карты» зафиксировали 10-километровую пробку в Москве

В Москве зафиксировали самую длинную утреннюю пробку за всю последнюю неделю, сообщает «Яндекс».

Источник: РБК

В Москве зафиксировали самую длинную утреннюю пробку за всю последнюю неделю, сообщает «Яндекс».

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробка пролегает по внутренней стороне МКАД от 99-го километра до шоссе Энтузиастов.

Ее общая максимальная длина составила 10,4 км.

Накануне столичный дептранс предупредил о возможных пробках в первой половине дня 30 июня из-за ограничений в центре и на западе Москвы. Движение перекрывали на улицах Маршала Тимошенко и Минской, Аминьевском и Можайском шоссе, на ТТК перед съездом на Кутузовский проспект и на Боровицкой площади.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».