«Яндекс Карты» зафиксировали 10-километровую пробку в Москве

В Москве зафиксировали самую длинную утреннюю пробку за всю последнюю неделю, сообщает «Яндекс».
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробка пролегает по внутренней стороне МКАД от 99-го километра до шоссе Энтузиастов.
Ее общая максимальная длина составила 10,4 км.
Накануне столичный дептранс предупредил о возможных пробках в первой половине дня 30 июня из-за ограничений в центре и на западе Москвы. Движение перекрывали на улицах Маршала Тимошенко и Минской, Аминьевском и Можайском шоссе, на ТТК перед съездом на Кутузовский проспект и на Боровицкой площади.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».