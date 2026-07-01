«Яндекс Карты» зафиксировали 10-километровую пробку в Москве

Накануне столичный дептранс предупредил о возможных пробках в первой половине дня 30 июня из-за ограничений в центре и на западе Москвы. Движение перекрывали на улицах Маршала Тимошенко и Минской, Аминьевском и Можайском шоссе, на ТТК перед съездом на Кутузовский проспект и на Боровицкой площади.