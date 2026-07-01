15 человек пострадали в июне на «Красноярских Столбах»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» за последний день июня произошло два несчастных случая с посетителями.
Днем в районе Первого Столба 15-летняя девочка сломала ногу. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда зафиксировали поврежденную конечность шиной, на носилках доставили пострадавшую к служебному автомобилю и передали бригаде скорой помощи.
Вечером за помощью к спасателям обратился 30-летний мужчина, который во время прогулки травмировал ступню. После оказания первой помощи его доставили к улице Свердловской, где передали медикам.
По данным КГКУ «Спасатель», всего с начала июня на территории нацпарка травмы различной степени тяжести получили 15 человек.
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