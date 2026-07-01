Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15 человек пострадали в июне на «Красноярских Столбах»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» за последний день июня произошло два несчастных случая с посетителями.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» за последний день июня произошло два несчастных случая с посетителями.

Днем в районе Первого Столба 15-летняя девочка сломала ногу. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда зафиксировали поврежденную конечность шиной, на носилках доставили пострадавшую к служебному автомобилю и передали бригаде скорой помощи.

Вечером за помощью к спасателям обратился 30-летний мужчина, который во время прогулки травмировал ступню. После оказания первой помощи его доставили к улице Свердловской, где передали медикам.

По данным КГКУ «Спасатель», всего с начала июня на территории нацпарка травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

16+