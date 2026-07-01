Gallup: Более 60 процентов украинцев выступают за скорейшие переговоры с Россией

— В 2026 году почти один из четырех взрослых (24 процентов) говорят, что Украина должна продолжать воевать до тех пор, пока не выиграет войну, в то время как 66 процентов говорят, что она должна стремиться к как можно скорее договориться о прекращении войны, — говорится в материале.