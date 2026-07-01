Две трети украинцев — 66 процентов — выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. Соответствующие данные следуют из результатов исследования компании Gallup.
— В 2026 году почти один из четырех взрослых (24 процентов) говорят, что Украина должна продолжать воевать до тех пор, пока не выиграет войну, в то время как 66 процентов говорят, что она должна стремиться к как можно скорее договориться о прекращении войны, — говорится в материале.
Там уточняется, что процентные соотношения остаются на уровне 2025 года.
По данным зарубежных СМИ, Италия заблокировала долгосрочную военную помощь Североатлантического альянса для Украины на 2027 год. Следующее заседание постоянных представителей НАТО запланировано на 2 июля.
До этого депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник заявил, что утверждения главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Россия якобы планирует наступление на Киев через Черниговскую область, — провокация для воздействия на западных спонсоров.
Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что самый главный вопрос, волнующий каждого человека в России, — это скорейшее завершение боевых действий.