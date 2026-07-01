Внучка президента Беларуси Дарья Лукашенко получила диплом с отличием МГУ

— Наверное, просто хотелось бы стать как минимум хорошим человеком. А в дальнейшем… Жизнь покажет. Я хочу просто развиваться, в разных сферах себя попробовать, узнать, что мне действительно нравится, и в дальнейшем быть просто интересной личностью, хорошим человеком, который будет помогать другим людям.