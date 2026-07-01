Внучка президента Беларуси Дарья Лукашенко получила диплом с отличием МГУ

Дарья Лукашенко, внучка президента Беларуси Александра Лукашенко получила диплом с отличием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщает в соцсетях news.by.
Дарья Лукашенко (дочь среднего сына Александра Лукашенко Дмитрия) четыре года училась на экономическом факультете МГУ, который в 2026 году окончила с отличием.
Как замечает news.by, МГУ является старейшим вузом России, экономический факультет которого остается одним из самых крупных, а также самых престижных центров подготовки профессионалов высочайшего уровня.
Как признавалась Дарья в интервью в 2022 году, университет — это новый этап в жизни, где все по-другому:
— Это самостоятельная жизнь, тут ты отвечаешь сам за себя, тебя уже никто тянуть не будет.
По ее словам, необходимо садиться, учиться и усердно работать.
Дарья рассказывала, кем хочет стать в будущем:
— Наверное, просто хотелось бы стать как минимум хорошим человеком. А в дальнейшем… Жизнь покажет. Я хочу просто развиваться, в разных сферах себя попробовать, узнать, что мне действительно нравится, и в дальнейшем быть просто интересной личностью, хорошим человеком, который будет помогать другим людям.
Также Дарья Лукашенко рассказала о себе и своем характере: «Я справедливый человек, а сдержана в эмоциях только с незнакомыми людьми».
Кроме того, Дарья смогла попробовать себя и в роли телеведущей шоу.