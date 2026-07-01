Студенческие семьи Хабаровского края получат 100 тысяч рублей при рождении ребенка

В Хабаровском крае продолжает действовать единовременная выплата для студенток, совмещающих очное обучение с материнством. С начала 2025 года мерой поддержки воспользовались 158 жительниц региона, сообщили в краевом министерстве социальной защиты.
Право на выплату в размере 100 тысяч рублей имеют молодые мамы в возрасте от 18 до 23 лет, являющиеся гражданками РФ и обучающиеся очно в вузах или колледжах края. Ребенок должен быть рожден не ранее 1 января 2025 года. При рождении двойни или тройни выплата назначается на каждого ребенка.
Для получения средств достаточно подать заявление — остальные документы органы соцзащиты запрашивают в рамках межведомственного взаимодействия. Обратиться можно через Портал государственных услуг Хабаровского края, в МФЦ или в центр социальной поддержки по месту жительства. Срок подачи заявления — один год с даты рождения ребенка.
Как отметили в минсоцзащиты, поддержка студенческих семей — одна из приоритетных задач регионального правительства в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
«Когда родители-студенты получают возможность совмещать учебу и воспитание детей без финансовых и бытовых сложностей, мы сохраняем таланты, снижаем риски академических отчислений и формируем устойчивое, образованное общество», — подчеркнули в ведомстве.
Помимо единовременной помощи, с 1 января 2026 года в крае введена ежемесячная выплата студенткам в связи с рождением ребенка в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения — 25 186 рублей. Выплата назначается до достижения ребенком трех лет и не имеет возрастных и имущественных ограничений.
На сегодняшний день эту меру поддержки получают около 50 студенток края.