Студенческие семьи Хабаровского края получат 100 тысяч рублей при рождении ребенка

Право на выплату в размере 100 тысяч рублей имеют молодые мамы в возрасте от 18 до 23 лет, являющиеся гражданками РФ и обучающиеся очно в вузах или колледжах края. Ребенок должен быть рожден не ранее 1 января 2025 года. При рождении двойни или тройни выплата назначается на каждого ребенка.