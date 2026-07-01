Угрозу второй атаки БПЛА сняли в Волгоградской области

Немногим более получаса действовал в Волгоградской области режим беспилотной опасности, объявленный второй раз за последние несколько часов. В 7−58 ч. 1 июля угроза атак БПЛА была снята.
Напомним, первые сообщения о потенциальном налете вражеских беспилотников жители региона стали получать после полуночи. А через 7 часов был объявлен отбой. Однако через 10 минут после этого стало известно о новой угрозе.
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