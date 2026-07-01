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На Дону 1 июля отметят День ветеранов боевых действий

Такая информация появилась на сайте правительства региона.

1 июля в городах Ростовской области пройдут мероприятия ко Дню ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Памятная дата была установлена по инициативе координационного совета и закреплена областным законом, принятым в апреле текущего года.

Центром торжеств станет Ростов‑на‑Дону. Утром состоится церемония возложения венков к городскому мемориалу, участники почтит память воинов минутой молчания. Днём запланирована встреча ветеранов с известными спортсменами — Фёдором Емельяненко и Вадимом Немковым.

Акции пройдут и в других муниципалитетах. В Шахтах и Гуково состоятся открытые встречи военных с молодёжью. В Волгодонске горожане возложат цветы к монументу памяти участников специальной военной операции.