Инвесторы с господдержкой перечислили в бюджет Ростовской области почти 1,84 млрд рублей

Фактический объем инвестиций по представленным отчетам составил 2,39 млрд руб. При этом среднемесячная заработная плата на предприятиях — получателях господдержки выросла более чем на 9% по сравнению с 2024 годом и достигла 110,4 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2026 года просроченная задолженность по заработной плате у этих организаций отсутствовала.