Инвесторы с господдержкой перечислили в бюджет Ростовской области почти 1,84 млрд рублей

Компании, реализующие инвестиционные проекты с государственной поддержкой в Ростовской области, по итогам 2025 года перечислили в консолидированный бюджет региона 1,84 млрд руб. налогов. Об этом говорится в итоговой информации правительства Ростовской области об исполнении инвестиционных договоров, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, в 2025 году налоговые льготы получили 18 инвесторов, реализующих 24 инвестиционных проекта. Общий объем предоставленных преференций по налогу на имущество организаций составил 282,9 млн руб. Из них 15 инвесторов по 20 договорам были полностью освобождены от уплаты налога на имущество, еще трем инвесторам по четырем договорам предоставили пониженные налоговые ставки.
Фактический объем инвестиций по представленным отчетам составил 2,39 млрд руб. При этом среднемесячная заработная плата на предприятиях — получателях господдержки выросла более чем на 9% по сравнению с 2024 годом и достигла 110,4 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2026 года просроченная задолженность по заработной плате у этих организаций отсутствовала.
Всего отчеты об исполнении инвестиционных договоров в установленный срок представили 18 инвесторов. Проекты реализуются в промышленности, сельском хозяйстве, сфере потребительского рынка, транспорта и других отраслях экономики региона.