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Участок дороги в центре Минска перекроют на два с половиной года

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Один участок дороги на улице Мельникайте в Минске перекроют на два с половиной года, это предусмотрено решением Мингорисполкома № 2662 от 25 июня, документ официально опубликован в среду на Национальном правовом портале.

Источник: Sputnik.by

Речь идет об участке улицы Мельникайте от переулка Димитрова до проезда у дома № 8 по улице Мельникайте. Движения всех транспортных средств будет там перекрыто с 00:00 4 июля этого года до 00:00 31 декабря 2028 года, то есть на два с половиной года.

В документе говорится, что это ограничение вводится в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан.

Ранее в «Минскметрострое» сообщали, что сквозной проезд на этом участке столичной дороги будет перекрыт из-за строительства метро, так как там проводятся масштабные работы по возведению Зеленолужской линии метро.

На этом объекте будут демонтировать два тоннелепроходческих комплекса и возводить соединительный узел с действующей линией.

При этом в профильной организации заверили, что заезды во дворы останутся доступными для местных жителей.