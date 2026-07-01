Участок дороги в центре Минска перекроют на два с половиной года

Речь идет об участке улицы Мельникайте от переулка Димитрова до проезда у дома № 8 по улице Мельникайте. Движения всех транспортных средств будет там перекрыто с 00:00 4 июля этого года до 00:00 31 декабря 2028 года, то есть на два с половиной года.