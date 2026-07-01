Участок дороги в центре Минска перекроют на два с половиной года

Речь идет об участке улицы Мельникайте от переулка Димитрова до проезда у дома № 8 по улице Мельникайте. Движения всех транспортных средств будет там перекрыто с 00:00 4 июля этого года до 00:00 31 декабря 2028 года, то есть на два с половиной года.
В документе говорится, что это ограничение вводится в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан.
Ранее в «Минскметрострое» сообщали, что сквозной проезд на этом участке столичной дороги будет перекрыт из-за строительства метро, так как там проводятся масштабные работы по возведению Зеленолужской линии метро.
На этом объекте будут демонтировать два тоннелепроходческих комплекса и возводить соединительный узел с действующей линией.
При этом в профильной организации заверили, что заезды во дворы останутся доступными для местных жителей.