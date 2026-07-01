Отца из Красноярска накажут за опасную поездку с дочкой на мотоцикле

В Красноярске 38-летнего мужчину привлекут к административной ответственности за опасную поездку с маленькой дочкой на мотоцикле. Как рассказали в краевом МВД, на ребенке не было защитной экипировки.
Видео с нарушением родитель сам опубликовал в социальных сетях. Байкер привлек внимание не только своих подписчиков, но и сотрудников полиции.
На кадрах водитель движется по Емельяновскому округу. Спереди сидит его дочь — она не достигла установленного законом возраста для перевозки в качестве пассажира на мотоцикле. Кроме того, ни мужчина, ни ребенок не были в мотошлемах.
На горе-родителя составили административные материалы по статьям: нарушение правил перевозки детей, управление мотоциклом без мотошлема, а также управление мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке.