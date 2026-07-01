Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отца из Красноярска накажут за опасную поездку с дочкой на мотоцикле

В Красноярске отец-нарушитель привлечен к ответственности за опасную перевозку дочери на мотоцикле.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 38-летнего мужчину привлекут к административной ответственности за опасную поездку с маленькой дочкой на мотоцикле. Как рассказали в краевом МВД, на ребенке не было защитной экипировки.

Видео с нарушением родитель сам опубликовал в социальных сетях. Байкер привлек внимание не только своих подписчиков, но и сотрудников полиции.

На кадрах водитель движется по Емельяновскому округу. Спереди сидит его дочь — она не достигла установленного законом возраста для перевозки в качестве пассажира на мотоцикле. Кроме того, ни мужчина, ни ребенок не были в мотошлемах.

На горе-родителя составили административные материалы по статьям: нарушение правил перевозки детей, управление мотоциклом без мотошлема, а также управление мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке.