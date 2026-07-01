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Солнце не на шутку разбушевалось: на Землю надвигается магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Лабораторий солнечной астрономии, 1 июля 2026 года магнитосфера Земли перейдет в возмущенное состояние. На графике прогноза для Москвы видно, что в утренние часы ожидается геомагнитный шторм. Пик возмущений придется на 06:00, когда индекс Kp достигнет значения 5.00, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1.

В остальное время суток магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Нарастание активности подтверждается и вероятностным прогнозом: шанс развития бури 1 июля составляет 65%, а вероятность возбужденной магнитосферы — 30%.

Однако уже 2 июля ситуация начнет постепенно стабилизироваться, а к 3 июля ожидается полное затишье: вероятность спокойной магнитосферы составит 87%.

Накануне стало известно, что на Солнце резко выросла вспышечная активность. Она сконцентрирована около очень большой группы пятен, которую можно увидеть даже простым глазом. Специалисты предупреждали, что это будет иметь последствия и для Земли.