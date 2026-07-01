Демографический стандарт утвердили в Красноярском крае

Цели стандарта — создать стимулы для рождения и воспитания детей, поддержка семей на всех этапах, укрепление здоровья и повышение качества жизни поколений. Документ вводит единые критерии семейноцентричности: семейно-ориентированная инфраструктура, доступность услуг, материальная поддержка, льготные условия труда и учёбы, культурный досуг для семей с детьми, а также нормативная база с демографической экспертизой.