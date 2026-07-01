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Демографический стандарт утвердили в Красноярском крае

Среди причин: демографические волны и изменение семейных ценностей у молодёжи.

На заседании краевого правительства принят Демографический стандарт Красноярского края — документ, который систематизирует демографическую политику региона.

Как рассказали в краевом правительстве, он устанавливает единые цели и приоритеты для органов власти, муниципалитетов, предприятий и некоммерческих организаций.

Главный вызов демографической ситуации — снижение рождаемости. Среди причин: демографические волны, изменение семейных ценностей у молодёжи и концентрация населения в городах с низким уровнем рождаемости.

Цели стандарта — создать стимулы для рождения и воспитания детей, поддержка семей на всех этапах, укрепление здоровья и повышение качества жизни поколений. Документ вводит единые критерии семейноцентричности: семейно-ориентированная инфраструктура, доступность услуг, материальная поддержка, льготные условия труда и учёбы, культурный досуг для семей с детьми, а также нормативная база с демографической экспертизой.

Как отметила зампред правительства Алена Миронова, внедрять стандарт будут поэтапно. В планах — образовательные программы для студентов по семейной политике, обмен опытом с другими регионами и ежегодный демографический форум. Также разработают Корпоративный демографический стандарт для вовлечения бизнеса в поддержку семей.

Глава правительства Алексей Медведев подчеркнул, что теперь каждое решение — от градостроительства до бюджета — должно оцениваться через призму благополучия семьи.

Ранее мы сообщали, что в мае в перинатальном центре Красноярска родились 365 малышей.