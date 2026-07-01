Врач оценил риск заражения энцефалитом после укуса клеща

Специалист отметил, что многое зависит от количества вируса, попавшего в кровь, а также от состояния иммунитета человека. У людей с крепким иммунитетом инфекция может пройти в легкой или даже бессимптомной форме. При этом врач подчеркнул, что клещевой энцефалит может вызывать тяжелые осложнения, поэтому риском нельзя пренебрегать. Самым надежным способом защиты он назвал вакцинацию.