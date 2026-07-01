Врач оценил риск заражения энцефалитом после укуса клеща

Заражение клещевым энцефалитом после укуса клеща происходит не всегда. Даже если клещ был инфицирован, риск развития заболевания оценивается примерно в 2−6%. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурада Шахмарданова, точных данных для России нет, однако в мировой практике риск при присасывании зараженного клеща оценивают именно в этих пределах.
«Даже если клещ оказался зараженным вирусом клещевого энцефалита, заболевание развивается не в 100% случаев», — пояснил Мурад Шахмарданов.
Специалист отметил, что многое зависит от количества вируса, попавшего в кровь, а также от состояния иммунитета человека. У людей с крепким иммунитетом инфекция может пройти в легкой или даже бессимптомной форме. При этом врач подчеркнул, что клещевой энцефалит может вызывать тяжелые осложнения, поэтому риском нельзя пренебрегать. Самым надежным способом защиты он назвал вакцинацию.
«Клещевой энцефалит, это не тяжелый грипп. Это вирус, который поражает центральную нервную систему. Заболевание часто протекает в две фазы и может привести к необратимым изменениям», — заключил эксперт.
(Фото: magnific.com).