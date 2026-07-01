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Девять сообщников в Хабаровском крае наживались на организации интим-услуг — расследуется уголовное дело

Деятельность преступного сообщества, специализировавшегося на организации занятий проституцией, пресекли в Хабаровском крае. Уголовное дело возбуждено в отношении 9 местных жителей. По версии следствия, с 2016 года двое фигурантов под видом охранных услуг создали преступную структуру для систематического получения дохода от интим-услуг. Они руководили сообществом, распределяли прибыль и контролировали работу неофициальных фирм. Другие участники руководили структурными.

Деятельность преступного сообщества, специализировавшегося на организации занятий проституцией, пресекли в Хабаровском крае. Уголовное дело возбуждено в отношении 9 местных жителей. По версии следствия, с 2016 года двое фигурантов под видом охранных услуг создали преступную структуру для систематического получения дохода от интим-услуг. Они руководили сообществом, распределяли прибыль и контролировали работу неофициальных фирм. Другие участники руководили структурными подразделениями и обеспечивали их физическую безопасность. По местам жительства и работы проведены обыски, изъяты техника и документация.