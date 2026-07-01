Убийство молодой девушки из Благовещенска раскрыли спустя 26 лет

В 2000 году девушка приехала во Владивосток, чтобы купить автомобиль. Знакомые, которым она доверяла, обманом завладели ее деньгами, предложив выгодную сделку. Некоторое время она каталась с ними по городу на чужой машине, пока злоумышленники подыскивали безлюдное место для убийства. Остановившись у золоотвала ТЭЦ-2, они нанесли девушке удар твердым предметом по голове, затем задушили веревкой и спрятали тело. Долгие годы следствие не могло собрать улики: фигуранты давали ложные показания и строили фальшивые версии. Повторное изучение материалов дела и показания нового свидетеля переломили ситуацию. Под давлением неопровержимых доказательств обвиняемые сознались и показали все на месте. Дело направлено в суд. Источник: СУ СКР по Приморскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18186292955715.mp4