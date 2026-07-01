Более 150 студенток получили единовременную выплату при рождении ребенка с начала 2025 года в Хабаровском крае

С 2025 года уже 158 жительниц края, одновременно получающих очное образование и ухаживающих за ребенком, получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей. «Поддержка молодых семей — важнейшая задача краевого правительства. Когда родители-студенты получают возможность совмещать учебу и воспитание детей без финансовых и бытовых сложностей, мы сохраняем таланты, снижаем риски академических отчислений и формируем устойчивое, образованное общество. Наша задача — выстроить систему адресной помощи, ведь студенческая семья, уверенная в будущем — это сильные специалисты, ответственные родители и надежный фундамент нашего края», — отметили в минсоцзащиты региона. Право на получение выплаты имеют молодые мамы в возрасте от 18 до 23 лет, являющиеся гражданками России и обучающиеся очно в вузах или колледжах Хабаровского края. Ребенок должен быть рожден начиная с 1 января 2025 года. В случае рождения двух и более детей одновременно единовременная выплата назначается на каждого ребенка. Для получения необходимо подать только заявление.