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Более миллиона мальков выпустили в реку Ныгай в Хабаровском крае

Рыбоводный завод ООО «ВБР-Трейд» пополнил реку Ныгай молодью: 815 тысяч мальков горбуши и 253 тысячи корюшки. Средний вес каждой рыбки — 500 мг, длина — 35 мм. В планах — закладка на воспроизводство по 20 миллионов икринок кеты и горбуши. Также в июле порты Эльга и Хабаровский речной порт в рамках компенсационных мероприятий выпустят в.

Рыбоводный завод ООО «ВБР-Трейд» пополнил реку Ныгай молодью: 815 тысяч мальков горбуши и 253 тысячи корюшки. Средний вес каждой рыбки — 500 мг, длина — 35 мм. В планах — закладка на воспроизводство по 20 миллионов икринок кеты и горбуши. Также в июле порты Эльга и Хабаровский речной порт в рамках компенсационных мероприятий выпустят в Ныгай еще более 7 миллионов молоди кеты. Мероприятия направлены на восстановление популяции ценных лососевых в реках региона.