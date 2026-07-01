Более миллиона мальков выпустили в реку Ныгай в Хабаровском крае

Рыбоводный завод ООО «ВБР-Трейд» пополнил реку Ныгай молодью: 815 тысяч мальков горбуши и 253 тысячи корюшки. Средний вес каждой рыбки — 500 мг, длина — 35 мм. В планах — закладка на воспроизводство по 20 миллионов икринок кеты и горбуши. Также в июле порты Эльга и Хабаровский речной порт в рамках компенсационных мероприятий выпустят в Ныгай еще более 7 миллионов молоди кеты. Мероприятия направлены на восстановление популяции ценных лососевых в реках региона.