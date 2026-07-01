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Мужчина потерял 32 тысячи рублей, заказав смартфон по почте

35-летний житель Ванинского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Как выяснилось, потерпевший хотел приобрести смартфон в интернете. Он заплатил 32 тысячи рублей. Продавец сказал, что отправил товар посылкой. В декабре прошлого года мужчина получил посылку на почте и не стал осматривать ее. Но дома вскрыв посылку и понял, что в ней нет.

35-летний житель Ванинского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Как выяснилось, потерпевший хотел приобрести смартфон в интернете. Он заплатил 32 тысячи рублей. Продавец сказал, что отправил товар посылкой. В декабре прошлого года мужчина получил посылку на почте и не стал осматривать ее. Но дома вскрыв посылку и понял, что в ней нет телефона. Интернет-магазин отказался вернуть деньги и мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.