Сотрудник автосервиса обманул клиента на 30 тысяч рублей, чтобы купить еды в Хабаровске

Мужчина обратился в автосервис, необходимые детали для ремонта машины он купил сам. На следующий день один из мастеров связался с ним и попросил перевести предварительную оплату за ремонт. Мужчина перечислил 30 тысяч рублей звонившему, после чего тот перестал выходить на связь. Когда клиент приехал в сервис, ему рассказали, что мастер уволился в день сдачи машины в автомастерскую. Полицейские задержали 31-летнего приезжего из поселка Заветы Ильича, ранее судимого за угон. Деньги потерпевшего он потратил на еду и личные нужды. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.