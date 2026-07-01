Художники из Комсомольска участвуют в международном проекте в Китае

С 26 июня делегация художников из Комсомольска-на-Амуре находится в китайском городе Фуюань. В течение недели они знакомятся с местными достопримечательностями и создают картины — российские и китайские пейзажи, натюрморты и сюжеты из жизни приграничных городов. Каждый участник написал по три работы. В проекте участвуют члены Комсомольского городского отделения Союза художников России: Юлия Яровенко, Ирина Уварова, Татьяна Аистова, Анастасия Гончарова, Любовь Ковалева. Мероприятие приурочено к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Церемония открытия выставки состоится 2 июля в художественном музее Фуюаня в рамках китайско-российского фестиваля живописи десяти городов.