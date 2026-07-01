Хабиб станет хедлайнером фестиваля «АмурФест. Лето»

Фестиваль-ярмарка пройдет в Хабаровске 11−12 июля на Комсомольской площади и в краевом парке имени Муравьева-Амурского. Во время фестиваля будут организованы концертные программы, ярмарка ремесел и интерактивные зоны, а его изюминкой станет выступление Хабиба — популярного молодежного исполнителя хитов «Ягода-малинка», «Ой, какая ты» и «Грустинка». Хедлайнер «АмурФеста» выступит на Комсомольской площади 11 июля в 20:00. Добавим, что гости фестиваля смогут увидеть презентацию коллекций одежды местных брендов и этно-дефиле, битву маскотов краевых спортивных команд, юбилейное выступление группы «Баттл Наггетс», а также программу «Русский стиль» от камерного квартета и солистов Мужского квартета «Триумф». В этом году в ярмарке «АмурФеста» примут участие 42 мастера декоративно-прикладного искусства, 12 художников-живописцев и 14 предпринимателей в зоне фуд-корта. Напомним, что в этот раз фестиваль будет посвящен Году единства народов России и Году спорта в Хабаровском крае.