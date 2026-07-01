Так, в селе Кругликово ведется капитальный ремонт местной школы, в которой ранее учились 126 детей. Два года назад школа была закрыта на ремонт из-за аварийного состояния. И все это время детей возят на автобусах в школу поселка Сита. По контракту ремонт школы в селе Кругликово должен завершиться в январе следующего года, но есть вероятность, что он закончится уже в ноябре этого года. В Переяславке недавно завершилось строительство многофункциональной спортивной площадки, предназначенной для занятий волейболом, футболом и баскетболом. Там же находятся и тренажеры для воркаута. На строительство этой спортплощадки потратили свыше 12,5 млн рублей по программе «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Еще в Переяславке капитально обновили Центральную районную больницу. Работы прошли по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, в больницу поступило современное оборудование — компьютерный томограф, ультразвуковые аппараты, а также электронные системы и удобная навигация. Помимо этого, в поселке Хор открылся новый парк — его проект одержал победу во всероссийском конкурсе создания подобных пространств. На строительство объекта направили 102 млн рублей. Работы начались в 2024 году, а в прошлом году они завершились. Теперь местные власти хотят привести в порядок еще и сельский Дом культуры — заявка на его ремонт подана на 2028 год. Кроме того, в поселке Хор идет капитальный ремонт местной школы, который строго соответствует графику. Однако на благоустройство прилегающей к ней территории средств пока нет, но эта проблема будет решаться правительством Хабаровского края. Еще на Хору сейчас ведется благоустройство площади Воинской славы, на которой скоро появится памятник участникам локальных войн.
Социальные объекты активно строят и ремонтируют в районе имени Лазо
Так, в селе Кругликово ведется капитальный ремонт местной школы, в которой ранее учились 126 детей. Два года назад школа была закрыта на ремонт из-за аварийного состояния. И все это время детей возят на автобусах в школу поселка Сита. По контракту ремонт школы в селе Кругликово должен завершиться в январе следующего года, но есть вероятность, что.
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