Социальные объекты активно строят и ремонтируют в районе имени Лазо

Так, в селе Кругликово ведется капитальный ремонт местной школы, в которой ранее учились 126 детей. Два года назад школа была закрыта на ремонт из-за аварийного состояния. И все это время детей возят на автобусах в школу поселка Сита. По контракту ремонт школы в селе Кругликово должен завершиться в январе следующего года, но есть вероятность, что он закончится уже в ноябре этого года. В Переяславке недавно завершилось строительство многофункциональной спортивной площадки, предназначенной для занятий волейболом, футболом и баскетболом. Там же находятся и тренажеры для воркаута. На строительство этой спортплощадки потратили свыше 12,5 млн рублей по программе «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Еще в Переяславке капитально обновили Центральную районную больницу. Работы прошли по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, в больницу поступило современное оборудование — компьютерный томограф, ультразвуковые аппараты, а также электронные системы и удобная навигация. Помимо этого, в поселке Хор открылся новый парк — его проект одержал победу во всероссийском конкурсе создания подобных пространств. На строительство объекта направили 102 млн рублей. Работы начались в 2024 году, а в прошлом году они завершились. Теперь местные власти хотят привести в порядок еще и сельский Дом культуры — заявка на его ремонт подана на 2028 год. Кроме того, в поселке Хор идет капитальный ремонт местной школы, который строго соответствует графику. Однако на благоустройство прилегающей к ней территории средств пока нет, но эта проблема будет решаться правительством Хабаровского края. Еще на Хору сейчас ведется благоустройство площади Воинской славы, на которой скоро появится памятник участникам локальных войн.