Боксеры Восточного военного округа взяли 8 медалей на Кубке Вооруженных Сил России

В Саратове завершился турнир по боксу среди команд Вооруженных Сил России. В соревнованиях, организованных при поддержке Федерации бокса и Минобороны, участвовали 94 спортсмена из 15 команд. Боксеры Восточного военного округа заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав 8 наград: одно золото, три серебра и четыре бронзы.