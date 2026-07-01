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Боксеры Восточного военного округа взяли 8 медалей на Кубке Вооруженных Сил России

В Саратове завершился турнир по боксу среди команд Вооруженных Сил России. В соревнованиях, организованных при поддержке Федерации бокса и Минобороны, участвовали 94 спортсмена из 15 команд. Боксеры Восточного военного округа заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав 8 наград: одно золото, три серебра и четыре бронзы.

В Саратове завершился турнир по боксу среди команд Вооруженных Сил России. В соревнованиях, организованных при поддержке Федерации бокса и Минобороны, участвовали 94 спортсмена из 15 команд. Боксеры Восточного военного округа заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав 8 наград: одно золото, три серебра и четыре бронзы.