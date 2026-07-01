Хабаровчанин хранил гранату у себя во дворе

Мужчина хранил на своем приусадебном участке осколочную наступательную гранату, которую полицейские нашли во время обыска. На мужчину завели уголовное дело и назначили 6 лет лишения свободы условно со штрафом в 10 тысяч рублей, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, с возложением определенных обязанностей. Приговор суда вступил в законную силу.