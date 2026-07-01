Условный пожар случился в Доме молодежи Комсомольска — специалисты отработали порядок действий

В Доме молодежи Комсомольска-на-Амуре прошло пожарно-тактическое учение по отработке действий при тушении пожара и эвакуации людей. По сценарию, пожар начался на сцене, расположенной на цокольном этаже здания, площадь пожара составила 35 квадратных метров. При учениях из здания эвакуировали 284 человека, в одном из кабинетов нашли «пострадавшего», которого вывели на свежий воздух с помощью специального устройства и передали специалистам скорой помощи. Для координации действий был организован оперативный штаб пожаротушения. Такие учения помогают отработать слаженные действия при экстренной ситуации и выявить слабые места в системе пожарной безопасности и взаимодействия, что дает возможность скорректировать их. Регулярное проведение учений способствует повышению качества работы экстренных служб.