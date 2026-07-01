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Дипломы вручили выпускникам Владивостокского базового медколледжа

В этом году с факультета «Лечебное дело» выпустились 386 человек, из них 65 с отличием. Факультет «Сестринское дело» выпустил 1363 человек, среди них — 181 красный диплом. «На факультете “Лабораторная диагностика” отучились 17 человек, из них 3 получили диплом с отличием. Обучение на факультете “Фармация” завершили 25 выпускников, из них один — с красным дипломом.

В этом году с факультета «Лечебное дело» выпустились 386 человек, из них 65 с отличием. Факультет «Сестринское дело» выпустил 1363 человек, среди них — 181 красный диплом. «На факультете “Лабораторная диагностика” отучились 17 человек, из них 3 получили диплом с отличием. Обучение на факультете “Фармация” завершили 25 выпускников, из них один — с красным дипломом. Скоро выпускники начнут работать в медучреждениях Приморского края.