Дипломы вручили выпускникам Владивостокского базового медколледжа

В этом году с факультета «Лечебное дело» выпустились 386 человек, из них 65 с отличием. Факультет «Сестринское дело» выпустил 1363 человек, среди них — 181 красный диплом. «На факультете “Лабораторная диагностика” отучились 17 человек, из них 3 получили диплом с отличием. Обучение на факультете “Фармация” завершили 25 выпускников, из них один — с красным дипломом. Скоро выпускники начнут работать в медучреждениях Приморского края.