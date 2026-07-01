Влияет ли мат на здоровье: Академик посоветовал исключить бранные слова из лексикона

Ранее академик назвал норму артериального давления для здорового человека. По словам кардиохирурга, оно должно возвращаться к 120 на 80 мм рт. ст., независимо от возраста. Бокерия уточнил, что давление может колебаться в течение нескольких минут под влиянием эмоций или физической активности, но у здорового человека оно быстро приходит в норму.