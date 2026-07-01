Влияет ли мат на здоровье: Академик посоветовал исключить бранные слова из лексикона

Академик РАН, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия в беседе с РИА Новости рассказал, что мат опасен для здоровья. По его мнению, без контроля над лексикой любые усилия по ведению здорового образа жизни не принесут результата.
Кардиохирург отметил, что бранные слова чаще всего произносятся в состоянии гнева, стресса или раздражения. Именно в такие моменты наносится серьезный удар по сосудам и артериальному давлению. Поэтому важно не только управлять эмоциями, но и следить за речью, подчеркнул специалист.
Бокерия призвал исключить из сознания понятие обиды и не держать зла на других. По его словам, винить в неудачах следует только себя — это помогает сохранять душевное равновесие и укреплять здоровье.
Ранее академик назвал норму артериального давления для здорового человека. По словам кардиохирурга, оно должно возвращаться к 120 на 80 мм рт. ст., независимо от возраста. Бокерия уточнил, что давление может колебаться в течение нескольких минут под влиянием эмоций или физической активности, но у здорового человека оно быстро приходит в норму.