Американские больницы захватывает грибок-убийца: чем он опасен

В США продолжает мутировать и захватывать американские больницы смертельно опасный дрожжевой грибок Candida auris. Об этом со ссылкой на тревожный отчет центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщает Forbes.
Отмечается, что число инфицированных резко выросло с 2882 до 6197 случаев. При этом особенно врачей тревожит выросшее число заражений крови, что и являются самым четким показателем тяжести эпидемии. Их число выросло сразу на 60 процентов.
Специалисты подчеркивают, что грибок проявляет всю большую невосприимчивость к существующим лекарствам. Так что, возможно, скоро появятся штаммы, которым известными в мире лекарствами уже не вылечить.
Впрочем, отличные результаты в плане снижения темпов роста инфекции показали элементарные санитарные нормы. Они помогли сбить рост заболеваемости с 96% до 40%.
Ранее медики выявили очередной случай заражения человека грибком Candida auris, способным поражать мозг. Речь идёт о 34-летнем жителе города Рас-эль-Хайма в ОАЭ.
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