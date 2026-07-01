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Американские больницы захватывает грибок-убийца: чем он опасен

Forbes: в США мутирует больничный грибок-убийца, эпидемию не могут остановить.

Источник: Комсомольская правда

В США продолжает мутировать и захватывать американские больницы смертельно опасный дрожжевой грибок Candida auris. Об этом со ссылкой на тревожный отчет центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщает Forbes.

Отмечается, что число инфицированных резко выросло с 2882 до 6197 случаев. При этом особенно врачей тревожит выросшее число заражений крови, что и являются самым четким показателем тяжести эпидемии. Их число выросло сразу на 60 процентов.

Специалисты подчеркивают, что грибок проявляет всю большую невосприимчивость к существующим лекарствам. Так что, возможно, скоро появятся штаммы, которым известными в мире лекарствами уже не вылечить.

Впрочем, отличные результаты в плане снижения темпов роста инфекции показали элементарные санитарные нормы. Они помогли сбить рост заболеваемости с 96% до 40%.

Ранее медики выявили очередной случай заражения человека грибком Candida auris, способным поражать мозг. Речь идёт о 34-летнем жителе города Рас-эль-Хайма в ОАЭ.

Как грибы-зомби начинают приспосабливаться к жизни внутри человека, читайте здесь на KP.RU.

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