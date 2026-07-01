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Право на семейную ипотеку сохранилось у волгоградцев с детьми

С 1 июля 2026 года семейная ипотека в России продолжит.

С 1 июля 2026 года семейная ипотека в России продолжит действовать на прежних условиях. Ипотечные кредиты на приобретение жилья под 6% могут оформить и волгоградские семьи с детьми.

В частности, право на семейную ипотеку имеют семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет включительно, а также семьи с ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Приобрести жилье на льготных условиях могут и семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Напомним, ранее эксперты предполагали, что с 1 июля могут измениться условия семейной ипотеки. Так, высказывалось мнение, что процентная ставка может вырасти почти вдвое.