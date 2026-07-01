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Названы самые востребованные навыки для рабочих профессий

Самыми востребованными навыками у рабочих в России стали владение инструментами.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Самыми востребованными навыками у рабочих в России стали владение инструментами и оборудованием, а также базовые профессиональные и коммуникативные качества, следует из опроса работодателей hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Топ десять наиболее востребованных навыков, которые прямо сейчас ценят российские работодатели у рабочих возглавляет отличное владение инструментами и оборудованием. Это важно для более половины (53%) опрошенных компаний», — говорится в сообщении.

Уточняется, что компании чаще всего обращают внимание на практические навыки работы с инструментами. С начала 2026 года такие компетенции упоминались в вакансиях более 374 тысяч раз, что на 20% больше, чем годом ранее.

Помимо технических умений, работодатели выделяли личные качества соискателей. Среди таких качеств были отмечены исполнительность, дисциплина и добросовестность. На них указали 27% работодателей.

Среди других ключевых навыков были выделены умение работать с людьми и неконфликтность (23%), ориентация на результат (21%) и способность самостоятельно выполнять задачи без постоянного контроля (20%).

Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди 208 российских работодателей со 2 по 24 июня 2026 года.