Имя Героя России Василия Дяка увековечили в Хабаровске

В Хабаровске в День ветеранов боевых действий на Обелиске Славы увековечили имя Героя России Василия Дяка. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Законодательной думы Хабаровского края, сообщили в краевом парламенте.
Имя офицера внесли в список героев, чьи подвиги стали частью истории страны. Памятная церемония прошла в день, когда в России чествуют ветеранов боевых действий.
Василий Дяк был гвардии лейтенантом и служил в спецназе. Он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в специальной военной операции.
В мае 2024 года его разведгруппа выполнила сложную боевую задачу. Несмотря на атаки беспилотников, артиллерийский обстрел и минные заграждения, бойцы нейтрализовали угрозы без потерь. Указом президента России от 23 ноября 2024 года Василию Дяку присвоили звание Героя Российской Федерации.
30 марта 2026 года офицер трагически погиб. Теперь его имя заняло место на хабаровском Обелиске Славы рядом с именами других защитников Отечества.
«Его подвиг — это не просто строки в биографии, это пример беззаветного служения Родине», — отметил первый заместитель председателя краевого парламента Евгений Солоненко.