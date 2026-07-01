Эксперт рассказал, как магнитные бури влияют на работу сердца

Принимать базовую терапию по графику. Пропуск дозы гипотензивных препаратов, антиагрегантов или средств для сердца в такие дни может привести к скачкам давления и ухудшению состояния. По согласованию с врачом — препараты магния. Магний снижает возбудимость нервной системы, уменьшает спазмы сосудов и помогает поддерживать стабильный сердечный ритм. Средства «скорой помощи». Если кардиолог рекомендовал какие-либо препараты при резком подъёме давления, они должны быть под рукой. Использовать их стоит только при реальном повышении, а не профилактически.