Денис Паслер выехал в пострадавшие от паводка районы

Напомним, что 29 июня из-за сильных дождей в Свердловской области пострадали несколько городов. В Нижнем Тагиле сильнее всего подтопило сады — вода зашла в более чем 400 участков. Из Из садов Монзино, Горбуново и села Елизаветинское эвакуированы 108 человек, из них 38 — дети. Кроме того, из-за разлива реки Кушва затопило дорогу к туберкулезной больнице, проезд к ней закрыт.