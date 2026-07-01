Губернатор Свердловской области Денис Паслер выехал в пострадавшие от паводка районы. В своих социальных сетях он опубликовал видео в пути.
— Сегодня работаю в нескольких городах региона. Первая точка — Нижний Тагил, — написал Денис Паслер.
Напомним, что 29 июня из-за сильных дождей в Свердловской области пострадали несколько городов. В Нижнем Тагиле сильнее всего подтопило сады — вода зашла в более чем 400 участков. Из Из садов Монзино, Горбуново и села Елизаветинское эвакуированы 108 человек, из них 38 — дети. Кроме того, из-за разлива реки Кушва затопило дорогу к туберкулезной больнице, проезд к ней закрыт.
Последствия паводка также ликвидируют в Нижних Сергах, Первоуральске, Ревде, Бисерти и поселке Северка.