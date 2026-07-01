Иностранцу пришлось заплатить 840 тысяч рублей, чтобы уехать из Красноярского края на родину

«Судебный пристав оперативно наложил арест на банковские счета предпринимателя, но денег на них не было. Наличие задолженности обеспокоило иностранного гражданина только тогда, когда он захотел выехать в Армению и узнал, что ему вынесли постановление о запрете на выезд за пределы Российской Федерации. Оплата накопившегося долга стала для него единственной возможностью выехать к себе на родину. В кратчайшие сроки мужчина нашел необходимую сумму и погасил долг в полном размере», — рассказали в пресс-службе ГУФССП региона.