TikTok заплатит подростку, который обвинил платформу в депрессии

Изначально в иске фигурировали четыре ответчика: TikTok, YouTube, Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Snapchat. YouTube уже урегулировал претензии в июне. Разбирательства по делам Meta и Snapchat запланированы на 27 июля. Детали соглашения с TikTok пока не согласованы, сообщил представитель юридической фирмы, защищающей интересы подростка.