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TikTok заплатит подростку, который обвинил платформу в депрессии

TikTok заключил мировое соглашение с 15-летним жителем Флориды, подавшим иск против платформы.

TikTok заключил мировое соглашение с 15-летним жителем Флориды, подавшим иск против платформы. Подросток утверждал, что пользовался соцсетью с восьми лет и стал настолько зависимым, что у него появились проблемы со сном и психическим здоровьем. Об этом сообщило Reuters.

Изначально в иске фигурировали четыре ответчика: TikTok, YouTube, Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Snapchat. YouTube уже урегулировал претензии в июне. Разбирательства по делам Meta и Snapchat запланированы на 27 июля. Детали соглашения с TikTok пока не согласованы, сообщил представитель юридической фирмы, защищающей интересы подростка.

Мировое соглашение стало еще одним прецедентом в серии исков против социальных сетей, где их обвиняют в негативном влиянии на психическое здоровье несовершеннолетних. Аналогичные разбирательства продолжаются и по другим платформам.

*Организация Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.