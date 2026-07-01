В Самаре из-за дорожных работ изменили маршруты автобусов № 34 и № 91

В Самаре на пересечении улиц Фрунзе и Венцека ведутся дорожные работы, движение перекрыто в оба направления, из-за этого изменились маршруты автобусов № 34 и № 91, сообщили в департаменте транспорта Самары.
«Автобусы № 34 следуют по улицам Фрунзе, Некрасовской и Куйбышева, а № 91 — по улицам Пионерской и Куйбышева», — рассказали в мэрии.
Пассажирам советуют заранее планировать поездки с учетом изменений. На время ремонта привычные остановки могут не работать, а время в пути увеличится. Когда дорожные работы завершатся и движение восстановят, пока не сообщается.