Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре из-за дорожных работ изменили маршруты автобусов № 34 и № 91

В Самаре на пересечении улиц Фрунзе и Венцека перекрыли движение в оба направления.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на пересечении улиц Фрунзе и Венцека ведутся дорожные работы, движение перекрыто в оба направления, из-за этого изменились маршруты автобусов № 34 и № 91, сообщили в департаменте транспорта Самары.

«Автобусы № 34 следуют по улицам Фрунзе, Некрасовской и Куйбышева, а № 91 — по улицам Пионерской и Куйбышева», — рассказали в мэрии.

Пассажирам советуют заранее планировать поездки с учетом изменений. На время ремонта привычные остановки могут не работать, а время в пути увеличится. Когда дорожные работы завершатся и движение восстановят, пока не сообщается.