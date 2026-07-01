Ученые НГУ рассказали, когда произошла демографическая катастрофа в Сибири

По словам доцента Института интеллектуальной робототехники НГУ Петра Меньшанова, вероятнее всего падение числа углей на территории Западной Сибири последовало за неклиматическим историческим событием, накрывшим эту территорию в XIII веке — монгольским нашествием. «Однако сомнительно, что монголы смогли вырезать население Сибири, попрятавшееся в лесах и болотах, или изобрели пожарные команды и лесников, снизив тем самым число пожаров в регионе. Наиболее вероятной причиной обнаруженного спада активности, возможно, стала пандемия черной смерти, распространившаяся по всей Евразии в середине XIV века с развитием торговли в Монгольской империи. Именно черная смерть унесла жизни половины всего населения Европы. А монголы лишь создали условия для стремительного распространения эпидемии в Евразии», — пояснил Меньшанов.