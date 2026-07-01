Ученые НГУ рассказали, когда произошла демографическая катастрофа в Сибири

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) выявили, что в период позднего Средневековья, около 700−800 лет назад, в Западной Сибири произошла демографическая катастрофа. На снижение активности людей указывает сокращение до минимума количества углей в болотных почвах, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые НГУ установили, что 700−800 лет назад в Западной Сибири произошла демографическая катастрофа. В этот период количество углей в болотных почвах сократилось до минимума и долго восстанавливалось до прежнего состояния. Такие процессы являются признаками снижения антропогенной активности», — говорится в сообщении вуза.
По словам доцента Института интеллектуальной робототехники НГУ Петра Меньшанова, вероятнее всего падение числа углей на территории Западной Сибири последовало за неклиматическим историческим событием, накрывшим эту территорию в XIII веке — монгольским нашествием. «Однако сомнительно, что монголы смогли вырезать население Сибири, попрятавшееся в лесах и болотах, или изобрели пожарные команды и лесников, снизив тем самым число пожаров в регионе. Наиболее вероятной причиной обнаруженного спада активности, возможно, стала пандемия черной смерти, распространившаяся по всей Евразии в середине XIV века с развитием торговли в Монгольской империи. Именно черная смерть унесла жизни половины всего населения Европы. А монголы лишь создали условия для стремительного распространения эпидемии в Евразии», — пояснил Меньшанов.
Ученые исследовали образцы почв в центральной части таежной зоны Западной Сибири, которые позволяют сделать важные выводы об активности человека на данных территориях. Кроме этого, изучались остатки пожарищ в почвах Западно-Сибирских болот в ХМАО. Выявленная хронология количественного изменения углей в почвах оказалась сопряжена с катастрофическими для экосистемы событиями.
Меньшанов смоделировал динамику распределения углей в почвах болот Западной Сибири и выяснил, что она подчиняется простому линейному закону. Такая линейная динамика позволяет моделировать хронологию событий, происходивших на территории Западной Сибири в последние тысячи лет. «Оказалось, что угли реже появляются в периоды серьезных климатических событий, происходивших на Земле. Показательно, что частота возникновения углей падала после засушливого климатического события 4,2 тысячи лет назад, минойского извержения и катастрофы бронзового века, а также после климатического минимума раннего Средневековья», — цитирует пресс-служба ученого.
Такая связь между частотой появления углей и резкими изменениями климата указывает на связь с неучтенной переменной, вызывающей пожары, а именно — с антропогенным фактором. После XII века число углей, попадающих в почву Западной Сибири, внезапно сократилось до минимума и не восстанавливалось долгие годы.