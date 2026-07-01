Больницы Хабаровского края ждут 450 молодых медиков

Среди практикантов — Марк Ткачев. Он впервые пришёл в эту больницу ещё десятиклассником через «Школу юного медика», а теперь заканчивает обучение и планирует поступать в ординатуру по урологии. Профессию он выбрал вслед за родными: в семье уже есть врачи.