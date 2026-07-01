Больницы Хабаровского края ждут 450 молодых медиков

В Хабаровском крае 450 молодых медиков-целевиков получат дипломы и уже в сентябре выйдут на работу в больницы и поликлиники региона. Ещё 716 человек продолжают обучение и придут в медучреждения после выпуска, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Губернатор Дмитрий Демешин встретился со студентами-целевиками, которые проходят летнюю практику в одной из городских больниц. Будущие врачи рассказали, что практика организована на высоком уровне, а больница обеспечена лекарствами и расходными материалами.
Среди практикантов — Марк Ткачев. Он впервые пришёл в эту больницу ещё десятиклассником через «Школу юного медика», а теперь заканчивает обучение и планирует поступать в ординатуру по урологии. Профессию он выбрал вслед за родными: в семье уже есть врачи.
«Материально-техническая база, кадровый состав наставников и выстроенная система работы с целевиками позволяют готовить специалистов высокого уровня», — отметил Дмитрий Демешин.
Особое внимание глава региона уделил офтальмологическому отделению. Там круглосуточно работает глазной травмпункт, а также действует уникальная для Дальнего Востока и Сибири мастерская индивидуальных глазных протезов. Ежемесячно специалисты выполняют около 30 заказов, за год — порядка 250.
По словам губернатора, 30 участников СВО уже получили новые протезы. Два года назад за счёт краевого бюджета отделение оснастили оборудованием на 123 миллиона рублей, что позволило проводить высокотехнологичные операции на сетчатке и стекловидном теле, а также внедрять лазерные методы лечения глаукомы и сосудистых патологий глаза.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что теперь главная задача здравоохранения региона — не только закупка современного оборудования, но и подготовка сильных врачей. По его словам, настрой целевиков возвращаться в краевые медучреждения показывает, что в регионе растёт достойная смена специалистов.