Сквер в челябинском поселке Аэропорт назвали именем космонавта Юрия Шеффера

Юрий Шеффер родился в Челябинске 30 июня 1947 года. В 1965‑м окончил школу № 92 и одновременно — Челябинский аэроклуб. Там он получил право управлять самолетом Як‑18, вертолетом Ми‑1 и планером. Через год поступил в Качинское военное авиационное училище и окончил его в 1970‑м. Шесть лет он служил летчиком-инструктором в этом же училище.