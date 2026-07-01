Сквер в челябинском поселке Аэропорт назвали именем космонавта Юрия Шеффера

В Челябинске появится сквер космонавта Шеффера. Такое название присвоили зоне отдыха, расположенной в поселке Аэропорт Металлургического района. Об этом сообщили на заседании депутатов гордумы.
Юрий Шеффер родился в Челябинске 30 июня 1947 года. В 1965‑м окончил школу № 92 и одновременно — Челябинский аэроклуб. Там он получил право управлять самолетом Як‑18, вертолетом Ми‑1 и планером. Через год поступил в Качинское военное авиационное училище и окончил его в 1970‑м. Шесть лет он служил летчиком-инструктором в этом же училище.
Также Юрий Шеффер учился на вечернем отделении Жуковского филиала Московского авиационного института и трудился летчиком-испытателем в Опытно-конструкторском бюро имени Туполева. За свою карьеру он освоил более 60 типов летательных аппаратов — от истребителей до стратегических бомбардировщиков и гидропланов. В Жуковском он установил 18 мировых рекордов и налетал около 8 тысяч часов.
В 1985 году его зачислили кандидатом в космонавты-испытатели. До мая 1987-го он проходил общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. После этого ему присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». В 1992 году Шеффер стал командиром отряда летчиков-испытателей Летно-исследовательского института и заместителем начальника комплекса.
Юрий Петрович удостоен званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Герой Российской Федерации».