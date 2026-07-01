Эксперт рассказала, как получить два отпуска подряд

Работодатель обязан предоставлять отпуск ежегодно; непредоставление отдыха в течение двух лет подряд является грубым нарушением законодательства и может повлечь административную ответственность. Кроме того, законодательство обязывает руководителей учитывать просьбы отдельных категорий работников независимо от графика: это, в частности, женщины перед уходом в декрет или после него, лица до 18 лет, совместители (имеющие право на отпуск одновременно с основной работой), родители детей‑инвалидов, многодетные родители (трое и более детей), почётные доноры и участники боевых действий или пострадавшие при радиационных катастрофах. Для этих групп работодатель не вправе отказывать в предоставлении накопленных дней отдыха в удобное для льготника время, подчеркнула Исакова.