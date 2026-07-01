Эксперт рассказала, как получить два отпуска подряд

Российское трудовое законодательство не запрещает присоединять неиспользованные дни отдыха за прошлые годы к текущему отпуску, пояснила Юлия Исакова, руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group, в комментарии RT. Если у работника накопились дни отдыха, он может использовать их вместе с нынешним отпуском — при условии договорённости с работодателем.
Исакова отметила, что ключевое ограничение — позиция работодателя: отпуск за пределами утверждённого графика предоставляется только по взаимному согласию. При отсутствии записи о переносе в актуальном графике сотруднику следует подать заявление генеральному директору. Эксперт также напомнила о требовании статьи 125 ТК РФ: одна из частей разделённого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней подряд.
Работодатель обязан предоставлять отпуск ежегодно; непредоставление отдыха в течение двух лет подряд является грубым нарушением законодательства и может повлечь административную ответственность. Кроме того, законодательство обязывает руководителей учитывать просьбы отдельных категорий работников независимо от графика: это, в частности, женщины перед уходом в декрет или после него, лица до 18 лет, совместители (имеющие право на отпуск одновременно с основной работой), родители детей‑инвалидов, многодетные родители (трое и более детей), почётные доноры и участники боевых действий или пострадавшие при радиационных катастрофах. Для этих групп работодатель не вправе отказывать в предоставлении накопленных дней отдыха в удобное для льготника время, подчеркнула Исакова.
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